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Что ни друг, то попрошайка и нищий

07.03.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Что ни друг, то попрошайка и нищий

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 7.03.2021, 12:48
  • 1,594
Что ни друг, то попрошайка и нищий

Только успевай поворачиваться.

Не так давно Путин мозговал дыры на белорусском фронте, общался с попрошайкой Лукашенко, а нынче идут бодрые вести от венесуэльских друзей. Только успевай поворачиваться.

У партнера Мадуро в стране такая дикая инфляция, что с 8 марта, на радость венесуэльским женщинам, в оборот вводятся купюры в 200 тыс., 500 тыс. и 1 млн. «суверенных боливаров».

Один миллион этих суверенных стоит примерно полдоллара США.

Интересно, кто эту туалетную бумагу будет печатать со степенями защиты – российский «Гознак»?

Что за внешняя политика у Путина? Набрал себе в приемную нищих и попрошаек. «Сенатор» Нарусова, пусти ее в МИД, наверное, сказала бы, что это непорядок – сидят в приемной какие-то бомжеватого вида субъекты с дикими требованиями.

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Только успевай поворачиваться.
 
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