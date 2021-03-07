Источник материала: Хартия'97

Как вода уходит из Крыма: карта вододефицита 4 7.03.2021, 12:29

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На полуострове стремительно мелеют водохранилища, питающие крупные города.

«Крым.Реалии» продолжают следить за географией вододефицита, в условиях которого живут крымчане с прошлого года. На полуострове стремительно мелеют водохранилища, питающие крупные города. Как следствие – их жители испытывают проблемы с доступом к качественной пресной воде. Повлияли ли на состояние крымских водохранилищ зимние осадки, на которые надеялись многие, рассказываем и показываем в нашем материале.

Этот материал журналисты подготовили в ответ на письмо, которое получила редакция от читателя.

«Часто можно прочитать новости, что пересохла такая-то река или водохранилище, а в таком-то городе ограничили подачу воды. Но порой сложно понять картину целостно. Было бы очень здорово, если бы вы нанесли эти данные на карту и, возможно, периодически ее обновляли. Хотя и стоит такая работа очень многих часов анализа. Спасибо. Очень надеюсь, что это реализуемая для вас задача, и мы сможем увидеть данные по Крыму еще и в таком виде», – говорится в письме.









Как Симферополь лишился водохранилища

Первые существенные проблемы с водой возникли в Симферополе и ближайших к нему регионах прошлым летом. Из-за истощения водохранилищ город, а также Симферопольский район с сентября получают воду по графику – по три часа утром и вечером.

Затем на такой же график перевели жителей Бахчисарая и Бахчисарайского района.

Симферополь и ближайшие к нему населенные пункты в прежние годы обеспечивались водой из трех водохранилищ: Аянского, Симферопольского и Партизанского. Однако уровень воды в них еще прошлой осенью упал до критических отметок.





Для обеспечения водой Симферополя привлекли российскую армию, которая прокладывала трубопровод и качала воду из Тайганского и Белогорского водохранилищ, а также местной реки Биюк-Карасу.





Для обеспечения потребностей Симферополя чиновники также использовали воду из артезианских скважин Вилино Бахчисарайского района и Ивановки Симферопольского района.





Надежды чиновников и жителей Симферополя были связаны с зимними осадками, которые должны были наполнить крымские водоемы. Но Симферопольскому водохранилищу это не помогло. Оно практически полностью истощено и на данный момент воду из него больше не берут, сообщал глава ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Крымский блогер Заир Баккал недавно побывал на этом водохранилище и отметил, что ситуация там «не впечатляет и не вселяет оптимизм».

Таким образом, Симферополь потерял свою главную водную артерию и на данный момент его обеспечивают водой из подземных скважин.

Вода покидает Южный берег Крыма.

В начале марта в министерстве ЖКХ российского правительства Крыма сообщили о полном истощении двух водохранилищ – Симферопольского и Загорского. Загорское водохранилище вместе со Счастливенским много лет обеспечивало водой Ялту и Бахчисарайский район.





Из-за дефицита воды эти регионы тоже несколько месяцев живут по графику водоснабжения. В начале года ограничения временно отменяли.

Глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко рассчитывала на то, что обильные снегопады, выпавшие в Крыму, наполнят водохранилища несколькими миллионами кубометров воды. Но ее надежды не оправдались. В начале марта ялтинцев вновь перевели на подачу воды по графику – по три часа утром и вечером.

На данный момент запасов Загорского и Счастливенского водохранилищ хватит максимум на три месяца, сообщили местные чиновники.

Критически низкий объем воды сохраняется в Изобильненском водохранилище, питающем Алушту.





По данным главы местной администрации Галины Огневой, в феврале в водохранилище осталось 2,8 миллиона кубометров воды при полном его объеме в 12,6 миллионов кубометров.

Белогорский дефицит

К «мертвому объему», по данным российских властей Крыма, приближаются водные источники Белогорского района – Балановское и Тайганское водохранилища.





Последнее, как уже говорилось, несколько месяцев служило источником воды для Симферополя. За это время в город из источников Белогорского района перекачали более шести миллионов тонн воды, заявили в Минобороны России.

На данный момент острый вододефицит испытывают жители поселка Зуя и села Крымская Роза Белогорского района.

«Мы уже начали расконсервировать скважины. Мы будем эти населенные пункты подключать к скважинам, потому что иначе будет хуже, чем в Симферополе», – заявил Владимир Баженов.

Надежда Севастополя

Без стабильного источника водоснабжения пока остается Севастополь. Там с прошлого года стремительно мелеет Чернореченское водохранилище. Российский губернатор города Михаил Развожаев заявил местным СМИ, что в январе за счет обильных осадков в водоем поступило 100 тысяч кубометров воды.





В то же время поиск подземных вод для обеспечения города, по его словам, пока не дал желаемого результата.

В начале марта в Гидрометцентре Крыма сообщили о пополнении водохранилищ, находящихся в руслах рек, на более чем 12,3 миллиона кубометров воды. Среди них названы Чернореченское, Белогорское, Симферопольское, Счастливенское и Партизанское.





Однако это не дает властям оснований для отмены графиков подачи воды в крымских вододефицитных регионах. Они также призывают экономить воду во всех прибрежных городах в связи с предстоящим курортным сезоном.

Водоснабжение Крыма

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Маленькое количество осадков и малоснежная зима привела к засухе, утверждают крымские ученые.

С конца августа графики подачи воды были введены в Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Позже это коснулось Белогорска и Белогорского района и частично Алушты.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов не исключил, что Россия может признать чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

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