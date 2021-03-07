iPhone 11 полгода пролежал на дне озера - смартфон все еще работает

Источник материала: Tut.by

В Канаде iPhone 11 полгода пролежал на дне озера и остался невредим — устройство все еще работает. Об этом рассказывается в статье на wccftech.com .





Смартфон нашли дайверы Клейтон Хелкенберг (Clayton Helkenberg) и его жена Хизер во время погружения на дно озера Харрисон. Из девайса достали SIM-карту и вставили в другое устройство — это позволило связаться с хозяйкой находки, которой оказалась женщина из Ванкувера.

Позже она рассказала, что случайно выронила аппарат во время катания на лодке — это произошло полгода назад. «Я потеряла равновесие, поэтому телефон упал в воду. Я была в шоке, когда позвонил Клейтон. Это было похоже на возвращение телефона-зомби, ведь я полностью смирилась с его потерей, — добавила женщина.

С самим iPhone 11 при этом практически ничего не произошло — после того, как девайс отчистили от грязи и дали просохнуть, он продолжил работать. Впрочем, совсем без повреждений все же не обошлось — микрофон и динамик после столь долгого погружения под воду вышли из строя.