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Дизайнер Цеслер поздравляет женщин с Днем защитниц Отечества

07.03.2021 13:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Дизайнер Владимир Цеслер, известный своими работами на злобу дня, поздравил женщин с Днем защитниц Отечества.

Дизайнер Цеслер поздравляет женщин с Днем защитниц Отечества

Открытка вдохновлена мужественным поступком политзаключенной Марии Колесниковой, которая разорвала свой паспорт на границе с Беларусью, когда ее попытались вывезти из страны, а также огромным вкладом белорусских женщин в жизнь общества до и после выборов.
 
 
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Открытка вдохновлена мужественным поступком политзаключенной Марии Колесниковой.
 
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