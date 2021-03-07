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поздравил

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дизайнер Цеслер поздравляет женщин с Днем защитниц Отечества Открытка вдохновлена мужественным поступком политзаключенной Марии Колесниковой.

Открытка вдохновлена мужественным поступком политзаключенной, которая разорвала свой паспорт на границе с Беларусью, когда ее попытались вывезти из страны, а также огромным вкладом белорусских женщин в жизнь общества до и после выборов.