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Дизайнер Цеслер поздравляет женщин с Днем защитниц Отечества
Источник материала: UDFДизайнер Владимир Цеслер, известный своими работами на злобу дня,
Открытка вдохновлена мужественным поступком политзаключенной Марии Колесниковой, которая разорвала свой паспорт на границе с Беларусью, когда ее попытались вывезти из страны, а также огромным вкладом белорусских женщин в жизнь общества до и после выборов.
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Открытка вдохновлена мужественным поступком политзаключенной Марии Колесниковой.
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