Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Литовские таможенники нашли в белорусской фуре контрабандные сигареты на миллион евро В ночь на вторник в Райгардас приехал гражданин Беларуси, который декларировал 22 тонны досок.

В ночь на вторник в Райгардас приехал гражданин Беларуси, который декларировал 22 тонны досок. Однако у таможенников вызвал подозрения как сам груз (древесину традиционно используют для маскировки сигарет), так и маршрут груза — доски транзитом через Литву везли в Эстонию. Было решено проверить груз с помощью рентгена, но в Райгардасе такой возможности не было, поэтому тягач с охраной отправили в Медининкай.Проверка подтвердила подозрения. В ангаре разобрали груз, где и выяснилось, что доски — только прикрытие: внутри полуприцепа были тайники с 320 000 пачек белорусских сигарет Fest, NZ и Minsk (на сумму 1,14 млн евро). Начато расследование. Груз и тягач задержаны, водителя суд разрешил на месяц взять под арест.