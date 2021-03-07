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Литовские таможенники нашли в белорусской фуре контрабандные сигареты на миллион евро

07.03.2021 13:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Литовские таможенники нашли в белорусской фуре контрабандные сигареты на миллион евро
Фото: © MKT
Литовские таможенники в пункте пропуска Райгардас (Привалка) обнаружили в белорусской фуре 640 коробок контрабандных сигарет на сумму более миллиона евро. Табачные изделия были спрятаны среди досок, сообщает Delfi.lt.

В ночь на вторник в Райгардас приехал гражданин Беларуси, который декларировал 22 тонны досок. Однако у таможенников вызвал подозрения как сам груз (древесину традиционно используют для маскировки сигарет), так и маршрут груза — доски транзитом через Литву везли в Эстонию. Было решено проверить груз с помощью рентгена, но в Райгардасе такой возможности не было, поэтому тягач с охраной отправили в Медининкай.

Проверка подтвердила подозрения. В ангаре разобрали груз, где и выяснилось, что доски — только прикрытие: внутри полуприцепа были тайники с 320 000 пачек белорусских сигарет Fest, NZ и Minsk (на сумму 1,14 млн евро). Начато расследование. Груз и тягач задержаны, водителя суд разрешил на месяц взять под арест.
 
 
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В ночь на вторник в Райгардас приехал гражданин Беларуси, который декларировал 22 тонны досок.
 
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