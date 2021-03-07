Источник материала: UDF



Фото: Myfin.by

Myfin.by

Что произошло?

«Средняя стоимость жилья для льготников составила около 1200 рублей. Если говорить о планах на 2021 год, то в стадии строительства уже находится 147 домов общей площадью 1,7 млн кв.м. Из них лишь 42 дома площадью 500 тыс кв.м. – это стройки, ведущиеся коммунальными предприятиями столицы, все остальное – коммерческие застройщики. Более половины всех новостроек – это дома в Октябрьском районе».



«В Минске с каждым годом сокращается объем ввода жилья. Город переориентируется в города-спутники. 19 домов будет построено в Смолевичах, кроме того, там будут возведены школа и два детских садика. В прошлом году введен один дом на 192 квартиры, на которых было подано 759 заявлений от минчан. В 2021-м планируется ввести в строй 3 дома на 258 квартир, на них подано 1500 заявлений», – заявил представитель исполкома.

Цифра – «ни о чем»

Расчет на частника

Строить надо по одному квадрату на человека

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Жилье по 1200 рублей за квадрат в Минске – это то, к чему нужно стремиться». Мнение Идет многолетнее неуклонное снижение объемов ради поддержания цены.

Вчера начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительствазаявил, что «за 2020 год фактически введено 4,156 млн кв.м. – на 2,3% больше, чем в 2019-м. Жилья с государственной поддержкой построено 1,306 млн кв.м., что составило 112% к 2019 году. В 2021 году мы взяли план 4 млн кв.м. общего ввода и 1 млн – с господдержкой. Стоимость квадрата, построенного с государственной поддержкой в 2020 году, составила 1053 рубля».Зампредседателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкомаозвучил цифры по столице:На 2021 год запланирован ввод в эксплуатацию 53 жилых домов общей площадью 600 тыс кв.м., с господдержкой – 124 тыс кв.м.. Строятся два арендных дома, введен будет один – в марте, в районе Одоевского/Кириенко, на 244 квартиры, второй – на 130 квартир, строится в районе Шаранговича/Рафиева/Горецкого.Зампред комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкомарассказала о том, как обстоят дела в самой густонаселенной области страны: «В прошлом году в Минской области введено 1,191 млн кв.м. жилья – 28,6% ввода по стране (в 2019 показатель составлял 31%). 792 тыс кв.м. – это индивидуальное жилищное строительство. С господдержкой ведено 239 тыс кв.м. (средняя стоимость 1074 рубля за кв.м.), для нуждающихся – 347 кв.м. многоквартирного жилья. Очередь нуждающихся в области – более 80 тысяч человек» – поведала она.Мы попросили прокомментировать эти цифры директора агентства недвижимости «БЕЛЦТН», почетного председателя общественного объединения «Белорусская ассоциация «Недвижимость» Николая Простолупова.За год введено в строй более 4 млн кв.м. жилья, всего 1 млн – с господдержкой – это много или мало?– Еще совсем недавно государственные застройщики имели право строить коммерческое жилье. Но последние годы усиливается неуклонная тенденция не выделения им на эти проекты земельных участков. Поэтому все свои строительные мощности они направляют на строительство жилья для нуждающихся, где участки выделяются без взимания платы за них.То, что стоимость метра для льготников составляет около 1200 в Минске и около 1000 по стране – это здорово – Минстрой несколько лет назад нарисовал планку «в одну зарплату» и старается держаться ее. Это хорошо. Плохо – что только для льготников - вопрос в том, что строят с господдержкой все меньше – раньше эти объемы доходили до 80%, сейчас в разы ниже.Было бы хорошо, если бы к этой планке стремилась бы и стоимость метра у коммерческих застройщиков. Но это нереально. Причина – в отличие от госзастройщиков они платят за землю, за подведение сетей, за инфраструктуру, что удорожает строительство. При том, что возведение «коробки» стоит те же $400 за кв.м.Что касается общих объемов, то эта цифра «ни о чем». Поясню – масса жилых объектов – это индивидуальное строительство – минимум 30% от построенного по стране.Посему этот скромный рост на 2 процента достигнут скорее всего именно за счет индивидуального строительства.В планах на 2021-й построить 4 млн кв.м. жилья по стране и 600 в Минске. Как оцените эти цифры?– Здесь тоже следует брать в расчет индивидуальное строительство.Если власть рассчитывает на то, что граждане по-прежнему будут строить себе новые дома, или реконструировать их, то да – эти планы выполнимы.Кстати, следует понимать – что все реконструкции-ремонты-расширения, идут в эту статистику. И если бы речь шла только об многоэтажном жилом строительстве, это были бы очищенные цифры, но этой цифры никогда не произносят.В Минске официально 2 миллиона жителей – следовательно необходимо вводить в год по 2 млн кв.м. жилья.Сколько строят в последние 5-6 лет? В полтора раза меньше – искусственно сдерживают возможности стройкомбинатов.Тот же МАПИД не так давно озвучивал цифру в 60% загрузки от проектной мощности.Идет многолетнее неуклонное снижение объемов ради поддержания цены – политика, которая исполняется горисполкомом. В том числе не дают возможности госзастройщикам строить коммерческое жилье. Хотя собственник МАПИДа или КПД – городская власть. А технологические возможности позволяют строить больше. Гораздо больше.Что касается планов по стране и общих объемов, то Беларусь не отличается от других стран мира – для того, чтобы решать жилищные вопросы надо строить по одному квадратному метру жилья на человека в год! Сколько в стране жителей осталось? 9,4 миллиона? Вот столько жилья и надо строить. Это мировая практика.В этом случае можно обеспечивать своевременную замену ветхого и аварийного жилья (в том числе домов 30-40 годов, которые по данным специалистов еще пригодны для жилья, но безнадежно устарели) на современное комфортное жилье.У нас не создан необходимый жилой фонд и близко. Кроме того, власть постоянно вводит в заблуждение, внося в общую статистику объемы индивидуального строительства. А надо выделять многоэтажное жилое строительство, чтобы было понятно, что речь идет о комфортном многоквартирном жилом доме.И тогда все встанет на свои места, и спустя 15-20 лет в Беларуси будет решена жилищная проблема.