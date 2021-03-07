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Алла Пугачева. Архивное фото

«С ее высоты выходило, что вокруг никого нет, что она одна, и она – самая-самая», – вспоминал Иосиф Давыдович.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Единственный артист, который сумел «поставить на место» Аллу Пугачеву В 80-е Пугачева была уже признанной певицей.

Впервыевстретил Пугачеву в конце 60-х. На тот момент он был уже известным артистом, а она – начинающей, но подающей большие надежды певицей. Музыканты познакомились в студии звукозаписи. Иосиф Давыдович уступил свое оплаченное время Алле Борисовне, которая записывала песню «Робот». Кобзон вспоминал о вокалистке, как о «синюшной, худенькой, бледной» девушке.В 80-е Пугачева была уже признанной певицей. Тогда все корифеи советской эстрады постепенно уходили в тень, но только не Алла Борисовна. Она прочно закрепилась на сцене. Ее слава не померкла даже на фоне молодых талантов. Кобзон вспоминал: стоило произнести лишь одно имя Пугачевой, как собирались целые стадионы. По мнению музыканта, на фоне этого у Аллы Борисовны появилась звездная болезнь.Все знают, что Пугачева – это человек с сильным характером. Она умеет проявлять жесткость, когда надо. Об этом говорили многие музыканты, работавшие с ней. Но все-таки коллеги по сцене боготворят супругу Максима Галкина, боясь говорить о ней что-то плохое. А вот Иосиф Кобзон никогда не стеснялся говорить певице правду в лицо. На этом фоне между ним и Пугачевой нередко возникали скандалы.Иосифу Давыдовичу не нравилось поведение Пугачевой. После такой критики в свой адрес Алла Борисовна затаила обиду. Она исключила Кобзона из списка участников «Песня года 2005». С тех пор музыканты находились в натянутых отношениях, между ними была настоящая холодная война. Кобзон рассказывал, что отношений они с Аллой Борисовной не выясняли, вели себя достойно. Конфликт между ними был закрыт только на 75-летнем юбилее мэтра в 2012 году.