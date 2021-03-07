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В Минэнерго опровергли информацию о сбоях в системе охлаждения реактора на БелАЭС
Источник материала: UDF
Фото: «Минск-Новости»
В Министерстве энергетики подчеркнули, что данная система функционирует в штатном режиме. На первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации.
В ведомстве также уточнили, что радиационный фон в районе станции остается в норме.
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В ведомстве также уточнили, что радиационный фон в районе станции остается в норме.
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