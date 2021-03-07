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«Никакой информации, как будто и не играла столько лет в сборной Беларуси»
Источник материала: UDF
Валентина Нестерук
Гандболистки Карина Ежикова и Валентина Нестерук не были включены в состав сборной Беларуси на матчи квалификации ЧМ. Обе гандболистки подписали письмо спортсменов за честные выборы.
— Конечно, прежде всего это решение тренерского состава. Но, учитывая мой стаж в национальной команде более 10 лет (тем более, что несколько лет перед декретным отпуском я была капитаном сборной), думаю, что заслуживаю телефонный звонок или сообщение хотя бы от начальника команды с информацией, что не буду включена в состав сборной, —
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Гандболистки подписали письмо спортсменов за честные выборы.
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