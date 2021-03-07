Источник материала: UDF



Валентина Нестерук

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Никакой информации, как будто и не играла столько лет в сборной Беларуси» Гандболистки подписали письмо спортсменов за честные выборы.

Гандболисткине были включены в состав сборной Беларуси на матчи квалификации ЧМ. Обе гандболистки подписали письмо спортсменов за честные выборы.— Конечно, прежде всего это решение тренерского состава. Но, учитывая мой стаж в национальной команде более 10 лет (тем более, что несколько лет перед декретным отпуском я была капитаном сборной), думаю, что заслуживаю телефонный звонок или сообщение хотя бы от начальника команды с информацией, что не буду включена в состав сборной, —Трибуна Валентину Нестерук. — Конечно, обидно, каким способом все это сделали. Никакой информации, как будто и не играла столько лет в сборной Беларуси.