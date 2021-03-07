Минэнерго опровергло информацию о сбоях на реакторе БелАЭС









"Информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС, появившаяся в некоторых телеграм-каналах, не соответствует действительности", - говорится в сообщении Минэнерго в официальном телеграм-канале, опубликованном в воскресенье.





"Система функционирует в штатном режиме. На первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации", - заявили в ведомстве.





Там добавили, что радиационный фон в районе станции в норме.





Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.











