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Минэнерго опровергло информацию о сбоях на реакторе БелАЭС

07.03.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В министерстве энергетики Беларуси опровергли информацию о якобы сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС.



"Информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС, появившаяся в некоторых телеграм-каналах, не соответствует действительности", - говорится в сообщении Минэнерго в официальном телеграм-канале, опубликованном в воскресенье.

"Система функционирует в штатном режиме. На первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации", - заявили в ведомстве.

Там добавили, что радиационный фон в районе станции в норме.

Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".
 
Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.
 
 
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В министерстве энергетики Беларуси опровергли информацию о якобы сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС.
 
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