Митрополит Вениамин: польза Великого поста проверена в течение многих веков

пишет Sputnik. Православная церковь завершает подготовку к Великому сорокадневному посту. В это воскресенье у православных началась Мясопустная неделя, в храмах читали главы из Евангелия, где вспоминаются события Страшного суда,Sputnik.





О значимости поста





Предстоятель БПЦ митрополит Вениамин обратился верующим, отметив значимость соблюдения поста и примирения.





"Пост именуется Великим не только из-за продолжительности, но и по значимости в духовной каждого христианина", – заявил Вениамин в видеоинтервью, размещенном на официальном YouTube-канале БПЦ.





По его словам, пост установлен для того, чтобы приносить пользу для людей.





"Причем эта польза апробирована и проверена временем. В течение многих веков люди проходят этим путем, и в случае правильного прохождения поста, они, несомненно, получают пользу", – подчеркнул владыка Вениамин.





Призывая верующих не роптать и не унывать во время поста, он сказал: "Следует учитывать, что каждое правильное дело сопряжено с какими-то трудностями, преодолениями и большим усилиями.





Рассчитайте силы





Митрополит Вениамин также посоветовал рассчитать силы, чтобы не сойти с дистанции раньше времени и качественность выдержать пост.





"Иногда бывает, люди вступают в пост, и их можно сравнить со спортсменом, когда он быстро расходует энергию на длинной дистанции. И покажет результат не очень хороший", – сказал владыка.





По его словам, важно так начать, продолжить и завершить пост, чтобы правильно использовать свои телесные силы и достигнуть результатов, чтобы не обессилить. "(…) и чтобы результат был радостным и преисполнен праздником Пасхи", – сказал предстоятель БПЦ.





Про Прощеное воскресенье





Митрополит Вениамин также напомнил верующим о важности чина прощения.





"Большое искушение для современного человека думать, что что-то из духовных правил, выработанных веками, устарело или оно не нужно", – обратил внимание митрополит.





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По его словам, законы, суть человека, механизм греха и прощения остались такими же, как и в древности.





"Вся история грехопадения повторяется, нам не нужно ничего придумывать. Нам нужно следовать древнему благочестивому обычаю примирения с ближними своими. Недаром в молитве, которую Сын Божий оставил своим ученикам, и нам в том числе, есть слова о прощении", – сказал митрополит.





"Когда мир в душе, тогда любое дело гораздо лучше делается, чем когда мы имеем какую-то обиду или огорчение", – подчеркнул владыка.





В данной связи он пояснил, что "обиды будут мешать не только молиться, но и просто работать, будут забирать жизненную энергию и силы души".





Он также посоветовал во время Великого поста читать "хотя бы по несколько страниц в день проповеди святителей, Евангелие, жития святых и подвижников".















