ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Медведи уже проснулись в Березинском биосферном заповеднике

07.03.2021 13:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Свежие следы медведей, покинувших берлогу после зимней спячки, обнаружили работники Березинского биосферного заповедника на территории Витебской области уже в конце февраля.



Медведь. Иллюстративное фото pixabay.com

26-27 февраля в заповеднике проводили зимний маршрутный учет, направленный на определение численности обитающих на его территории животных.

При обходе маршрутов на территории Заречного лесничества (Лепельский район) в южной части заповедника учетчики нашли следы бурого медведя, а учетчик в Березинском лесничестве (Докшицкий район) смог увидеть само животное, сообщает сайт заповедника, пишет ННВ.



Свежие следы бурого медведя на снегу. Фото www.berezinsky.by

Ученые отмечают, что минувшая зима, благодаря высокому снежному покрову, оказалась более благоприятным для зимней спячки бурого медведя, и сроки его появления после спячки вполне соответствуют средним многолетним.

Кроме следов косолапого повсеместно на территории Березинского биосферного заповедника отмечались следы лося, оленя, косули, волка, зайцев, белки, куницы, практически во всех лесничествах зафиксированы следы рыси.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свежие следы медведей, покинувших берлогу после зимней спячки, обнаружили работники Березинского биосферного заповедника на территории Витебской области уже в...
 
Новости дня
Новости разные
 
"ЯсноПонятно". Что такое мурашки и зачем они нужны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by