Спасение кита: трехметровому жителю моря помогли вернуться в открытые воды

Источник материала: Sputnik Беларусь

Трехметровый черный дельфин получил помощь от неравнодушных людей недалеко от пляжа Баваро в Доминиканской Республике.

На видео можно рассмотреть, как группа местных жителей и спасатели помогают животному перебраться через коралловый риф и вернуться в открытые воды.

Обезвоженное животное обнаружила спасательная команда. Специалисты взяли у него образцы крови и накормили с помощью специального зонда. Дельфин не сопотивлялся всем необходимым процедурам, рассказали в Национальном аквариуме.

На хвост млекопитающего поместили специальный идентификатор, чтобы иметь возможность контролировать состояние его здоровья в будущем. А затем дельфина выпустили в его естественную среду обитания.

Операцию по спасению животного проводили под наблюдением ветеринарных специалистов Национального аквариума, представителей Министерства окружающей среды и опекунов дельфинов.