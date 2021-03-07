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Спасение кита: трехметровому жителю моря помогли вернуться в открытые воды
07.03.2021 13:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Трехметровый черный дельфин получил помощь от неравнодушных людей недалеко от пляжа Баваро в Доминиканской Республике.
На видео можно рассмотреть, как группа местных жителей и спасатели помогают животному перебраться через коралловый риф и вернуться в открытые воды.
Обезвоженное животное обнаружила спасательная команда. Специалисты взяли у него образцы крови и накормили с помощью специального зонда. Дельфин не сопотивлялся всем необходимым процедурам, рассказали в Национальном аквариуме.
На хвост млекопитающего поместили специальный идентификатор, чтобы иметь возможность контролировать состояние его здоровья в будущем. А затем дельфина выпустили в его естественную среду обитания.
Операцию по спасению животного проводили под наблюдением ветеринарных специалистов Национального аквариума, представителей Министерства окружающей среды и опекунов дельфинов.
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Кита гринда – или черного дельфина–- обнаружили недалеко от одного из доминиканских пляжей. Люди помогли морскому обитателю вернуться в родную стихию – и...
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