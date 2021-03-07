ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спасение кита: трехметровому жителю моря помогли вернуться в открытые воды

07.03.2021 13:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Трехметровый черный дельфин получил помощь от неравнодушных людей недалеко от пляжа Баваро в Доминиканской Республике.

На видео можно рассмотреть, как группа местных жителей и спасатели помогают животному перебраться через коралловый риф и вернуться в открытые воды.

Обезвоженное животное обнаружила спасательная команда. Специалисты взяли у него образцы крови и накормили с помощью специального зонда. Дельфин не сопотивлялся всем необходимым процедурам, рассказали в Национальном аквариуме.

На хвост млекопитающего поместили специальный идентификатор, чтобы иметь возможность контролировать состояние его здоровья в будущем. А затем дельфина выпустили в его естественную среду обитания.

Операцию по спасению животного проводили под наблюдением ветеринарных специалистов Национального аквариума, представителей Министерства окружающей среды и опекунов дельфинов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кита гринда – или черного дельфина–- обнаружили недалеко от одного из доминиканских пляжей. Люди помогли морскому обитателю вернуться в родную стихию – и...
 
Новости дня
Новости разные
 
NASA рассчитывает отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by