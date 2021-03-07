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В Литве обнаружили очередную крупную партию контрабандных сигарет из Беларуси

07.03.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литовские таможенники на этой неделе обнаружили очередную крупную партию контрабанды белорусских сигарет.



Сигареты пытались ввезти в этом полуприцепе

Как пишет Delfi, белорус декларировал 22 тонны досок, но у таможенников возникли вопросы и к самому груза, и до странного маршрута. В результате фуру проверили с помощью рентгена.

Внутри полуприцепа нашли тайники с 320 тысячами пачек белорусских сигарет Fest, NZ и Minsk. Их стоимость — более 1,4 миллиона евро.

В феврале литовские и польские таможенники уже обнаруживали крупные партии контрабанды из Беларуси. В Вильнюсе всерьез обеспокоены проблемой "серых поставок" сигарет с сопредельной страны.

Интересно, что все обнаруженные сигареты сделан Гродненской табачной фабрикой. Единым оператором по продаже продукции ГТФ в стране является "Энерго-ОИЛ" Алексея Олексина, которого много кто называет бизнесменам из ближайшего окружения Александра Лукашенко.
 
 
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Литовские таможенники на этой неделе обнаружили очередную крупную партию контрабанды белорусских сигарет.
 
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