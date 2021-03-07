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В Литве обнаружили очередную крупную партию контрабандных сигарет из Беларуси
Источник материала: Партизан
Литовские таможенники на этой неделе обнаружили очередную крупную партию контрабанды белорусских сигарет.
Сигареты пытались ввезти в этом полуприцепе
Как
Внутри полуприцепа нашли тайники с 320 тысячами пачек белорусских сигарет Fest, NZ и Minsk. Их стоимость — более 1,4 миллиона евро.
В феврале литовские и польские таможенники уже обнаруживали крупные партии контрабанды из Беларуси. В Вильнюсе всерьез обеспокоены проблемой "серых поставок" сигарет с сопредельной страны.
Интересно, что все обнаруженные сигареты сделан Гродненской табачной фабрикой. Единым оператором по продаже продукции ГТФ в стране является "Энерго-ОИЛ" Алексея Олексина, которого много кто называет бизнесменам из ближайшего окружения Александра Лукашенко.
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Литовские таможенники на этой неделе обнаружили очередную крупную партию контрабанды белорусских сигарет.
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