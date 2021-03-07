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Партизаны Семково вышли на акцию и поздравили свободных белорусок
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Семково вышли на акцию и поздравили свободных белорусок
Фотофакт.
Сегодня люди в Минске и регионах снова вышли на воскресные акции протеста. Накануне 8 марта многие требуют свободы для отважных белорусок, которых режим бросил за решетку.
Партизаны Семково накануне праздника 8 марта приветствуют свободных белорусок.
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