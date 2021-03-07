Источник материала: Хартия'97

Партизаны Семково вышли на акцию и поздравили свободных белорусок 7.03.2021, 13:39

Фотофакт.

Сегодня люди в Минске и регионах снова вышли на воскресные акции протеста. Накануне 8 марта многие требуют свободы для отважных белорусок, которых режим бросил за решетку.

Партизаны Семково накануне праздника 8 марта приветствуют свободных белорусок.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных протестов.

















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