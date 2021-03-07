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Прошли сутки, а река Обь в России все еще горит
Источник материала: Хартия'97
Прошли сутки, а река Обь в России все еще горит
Местные жители раскупили почти всю бутилированную воду в окрестных магазинах.
В Ханты-Мансийском автономном округе произошел пожар на реке Обь на подводном переходе продуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ. Об этом сообщается на
«Рисков для населения и окружающей среды нет. Причины происшествия выясняются», — сказано в сообщении. От места возгорания до ближайшего населенного пункта — 44 километра. В «Сибуре» отметили, что сотрудники компании не пострадали. При этом, по данным СК России, один мужчина получил термические ожоги лица и тела.
Несмотря на то, что с момента возгорания прошло уже около суток, река Обь продолжает гореть, сообщают местные жители в
Представитель Ростехнадзора Андрей Виль сообщил в телеграм-канале, что на участке, где произошла авария, могло находится около 700 тонн широкой фракции легких углеводородов.
«В этой связи заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьезные сомнения», — говорится в его сообщении. Представители «СибурТюменьГаз» рассказали Вилю, что до 90% из 700 тонн ШФЛУ было отсечено и направлено на сжигание в специально оборудованных амбарах.
Из-за аварии СК России проводит проверку.
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Местные жители раскупили почти всю бутилированную воду в окрестных магазинах.
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