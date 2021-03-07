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Погода в Минске: снег в начале марта – видео
07.03.2021 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Погода в Беларуси сегодня не вполне весенняя – и это отличный повод для уютный домашних выходных.
В воскресенье облачно, над большей частью страны пройдут кратковременные осадки – снег и мокрый снег. Можно ждать даже слабую метель, а водителям стоит иметь в виду, что на дорогах возможна гололедица.
Температура днем будет в пределах нуля-двух градусов тепла.
Ночью будет ветрено – местами порывы могут усилиться до 15-18 м/с. Столбик термометра в ночные часы может опуститься до минус шести градусов мороза.
А завтра на дорогах гололедица сохранится. Отличный повод провести выходные дома.
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Автомобилисты, будьте осторожны – на отдельных участках дорог сегодня гололедица, а снег или мокрый снег пройдет над большей частью Беларуси.
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