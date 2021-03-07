Погода в Минске: снег в начале марта – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Погода в Беларуси сегодня не вполне весенняя – и это отличный повод для уютный домашних выходных.

В воскресенье облачно, над большей частью страны пройдут кратковременные осадки – снег и мокрый снег. Можно ждать даже слабую метель, а водителям стоит иметь в виду, что на дорогах возможна гололедица.

Температура днем будет в пределах нуля-двух градусов тепла.

Ночью будет ветрено – местами порывы могут усилиться до 15-18 м/с. Столбик термометра в ночные часы может опуститься до минус шести градусов мороза.

А завтра на дорогах гололедица сохранится. Отличный повод провести выходные дома.