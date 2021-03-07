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Тихановская: Сильные женщины Беларуси бросают вызов режиму Лукашенко

07.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Светлана Тихановская призвала международное сообщество выразить 8 марта солидарность с женщинами Беларуси и поддержать нашу страну.

Тихановская: Сильные женщины Беларуси бросают вызов режиму Лукашенко

— С августа прошлого года белорусские женщины смело боролись за права, свободу и достоинство всех белорусов, когда режим Лукашенко отреагировал страшным насилием, убийствами, изнасилованиями и пытками на мирные протесты против фальсификации выборов, — выступила с обращением Светлана Тихановская.

Белорусские женщины вышли на улицы по всей стране с цветами в мирном, но твердом требовании прекратить насилие. Сильные женщины Беларуси возглавляют этот протест, подчеркнула политик:

— Сильные женщины Беларуси бросают вызов режиму Лукашенко. Сильные женщины Беларуси живут в условиях репрессий за свою мирную борьбу и преодолевают их.

Светлана Тихановская призывает международное сообщество, лидеров общественного мнения, деятелей культуры и политиков выразить 8 марта солидарность с белорусскими женщинами и поддержать Беларусь в этот день, проявить солидарность с храбрыми белорусками.

 
 
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Политик призвала международное сообщество выразить 8 марта солидарность с женщинами Беларуси и поддержать нашу страну.
 
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