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Минэнерго опровергло слухи об очередном сбое на БелАЭС

07.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В ведомстве сообают о «регламентных работах и испытаниях».

Минэнерго опровергло слухи об очередном сбое на БелАЭС

Архивное фото

— Информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС, появившаяся в некоторых телеграм-каналах, не соответсвует действительности, — сообщает пресс-служба Минэнерго.

В ведомстве сообщили, что система станции «функционирует в штатном режиме»:

— На первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации.

Радиационный фон в районе станции в норме.

Напомним, что с момента официального пуска БелАЭС в прессе не раз появлялись сообщения о ЧП на станции.

Почему БелАЭС к моменту пуска стала ядерным чемоданом без ручки

 
 
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В ведомстве сообают о «регламентных работах и испытаниях».
 
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