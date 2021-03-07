Минэнерго опровергло слухи об очередном сбое на БелАЭС

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В ведомстве сообают о «регламентных работах и испытаниях».





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— Информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС, появившаяся в некоторых телеграм-каналах, не соответсвует действительности, — сообщает пресс-служба Минэнерго.

В ведомстве сообщили, что система станции «функционирует в штатном режиме»:

— На первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации.

Радиационный фон в районе станции в норме.

Напомним, что с момента официального пуска БелАЭС в прессе не раз появлялись сообщения о ЧП на станции.

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