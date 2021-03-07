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Минэнерго опровергло слухи об очередном сбое на БелАЭС
07.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В ведомстве сообают о «регламентных работах и испытаниях».
Архивное фото
— Информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС, появившаяся в некоторых телеграм-каналах, не соответсвует действительности, —
В ведомстве сообщили, что система станции «функционирует в штатном режиме»:
— На первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации.
Радиационный фон в районе станции в норме.
Напомним, что с момента официального пуска БелАЭС в прессе
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В ведомстве сообают о «регламентных работах и испытаниях».
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