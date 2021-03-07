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Анна Сола заняла седьмое место в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

07.03.2021 15:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла седьмое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.


Фото: TUT.BY

Сола стартовала 11-й, допустила 4 (1+0+2+1) промаха и финишировала седьмой. Стартовавшая четвертой Динара Алимбекова (0+4+1+2) завершила гонку только 26-й.

Победу же вновь одержала норвежка Тириль Экхофф (0+0+1+2). Второй стала немка Дениз Херрманн (1+0+0+0), третьей — еще одна норвежка — Марте Олсбю-Ройзеланд (0+1+1+1).

В общем зачете Динара Алимбекова занимает восьмое место, а также лидирует в молодежном зачете. Анна Сола — 28-я, Елена Кручинкина — 30-я, Ирина Кривко — 48-я.

 
 
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Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла седьмое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
 
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