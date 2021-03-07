За незаконный ввоз иностранцев будут штрафовать и физлиц

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пишет belmir.by. Если же он привезет иностранцев без необходимых документов в пункт пропуска, то будет привлечен к административной ответственности. Это правило касается и въезда из России. Согласно нововведению, водитель должен убедиться в законности въезда в Беларусь иностранных пассажиров или лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Беларуси,belmir.by. Если же он привезет иностранцев без необходимых документов в пункт пропуска, то будет привлечен к административной ответственности. Это правило касается и въезда из России.





Чтобы избежать проблем, перед въездом в Беларусь водитель должен убедиться, что у пассажиров-иностранцев есть паспорта, которые не просрочены и действительно принадлежат им. Кроме того, эти документы должны быть пригодными для пересечения границы (паспорт не должен быть порван, разрисован, а все записи, печати и подписи не должны быть размыты или стерты).





Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях с 1 марта изменена ответственность за нарушение правил посещения приграничья, информирует Госпогранкомитет. Ранее ответственность была одинаковой вне зависимости от места несоблюдения правил – в пограничной зоне или полосе. Теперь статьей 24.19 она дифференцирована.