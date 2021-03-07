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За незаконный ввоз иностранцев будут штрафовать и физлиц

07.03.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 марта вступили в силу изменения в белорусский Кодекс об административных правонарушениях. Теперь за незаконный ввоз лиц (статья 24.56) будут нести ответственность не только ИП и юрлица, но еще и физлица. Штраф для них может достигать 20 базовых величин – в настоящее время это 580 рублей, сообщает Госпогранкомитет.


Фото: Госпогранкомитет Беларуси


Согласно нововведению, водитель должен убедиться в законности въезда в Беларусь иностранных пассажиров или лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Беларуси, пишет belmir.by. Если же он привезет иностранцев без необходимых документов в пункт пропуска, то будет привлечен к административной ответственности. Это правило касается и въезда из России.

Чтобы избежать проблем, перед въездом в Беларусь водитель должен убедиться, что у пассажиров-иностранцев есть паспорта, которые не просрочены и действительно принадлежат им. Кроме того, эти документы должны быть пригодными для пересечения границы (паспорт не должен быть порван, разрисован, а все записи, печати и подписи не должны быть размыты или стерты).

Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях с 1 марта изменена ответственность за нарушение правил посещения приграничья, информирует Госпогранкомитет. Ранее ответственность была одинаковой вне зависимости от места несоблюдения правил – в пограничной зоне или полосе. Теперь статьей 24.19 она дифференцирована.
 
 
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С 1 марта вступили в силу изменения в белорусский Кодекс об административных правонарушениях. Теперь за незаконный ввоз лиц (статья 24.56) будут нести...
 
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