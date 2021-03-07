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Мы все умрем. Новый марсоход: почему Perseverance лучше, чем Curiosity

07.03.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Мы все умрем. Новый марсоход: почему Perseverance лучше, чем Curiosity

© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
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Чем Perseverance лучше предшественников? Почему он может сделать для освоения Марса больше, чем другие марсоходы вместе взятые? 

Марсоход Perseverance ("Настойчивость") в середине февраля совершил посадку в районе кратера Езеро (Jezero) на Красной планете. Его главная задача не только собрать образцы породы и грунта, но и популяризировать изучение Марса.

Накануне мы уже обсуждали перспективы освоения Марса в эпизоде "Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?".

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Новый марсоход Perseverance ("Настойчивость") многое унаследовал от предшественника - Curiosity ("Любопытство"). Однако он превосходит предка по многим параметрам. А его миссия...
 
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