Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Мы все умрем. Новый марсоход: почему Perseverance лучше, чем Curiosity

Чем Perseverance лучше предшественников? Почему он может сделать для освоения Марса больше, чем другие марсоходы вместе взятые?

Марсоход Perseverance ("Настойчивость") в середине февраля совершил посадку в районе кратера Езеро (Jezero) на Красной планете. Его главная задача не только собрать образцы породы и грунта, но и популяризировать изучение Марса.

Накануне мы уже обсуждали перспективы освоения Марса в эпизоде "Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?".

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