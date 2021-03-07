Источник материала: Хартия'97

В Абхазии задержали «героя ДНР» Ахру Авидзбу 7.03.2021, 15:18

Он незаконно хранил дома оружие.

В оккупированной Россией Абхазии следствие предъявило обвинение в незаконном хранении оружия бывшему помощнику президента Абхазии и боевику незаконной вооруженной группировки «ДНР» Ахри Авидзбе.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа» со ссылкой на адвокат Авидзбы.

Издание пишет, что Ахру Авидзбу задержали в Сухуми 4 марта.

Известный под позывным «Абхаз», ранее он был командиром батальона «Пятнашка» в группировке боевиков «ДНР» и является гражданином России. Ахра Авидзба участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе боевиков, за что получил звание «герой ДНР».

Кроме него, задержали еще пять человек. По словам жены Авидзбу, это «близкие друзья, которые начинали с ним еще в 2014 году воевать за „русский мир“ на Донбассе». За незаконное хранение оружия им грозит до шести лет лишения свободы.

«МВД Абхазии» ранее заявляло, что по месту жительства Авидзбы нашли патроны, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы, автоматы российского и иностранного производства, пистолеты, спецснаряжения и радиопередатчики.

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