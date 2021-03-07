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Ученые нашли 10-тысячелетние останки мамонта и сделали ошеломляющее открытие

07.03.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли 10-тысячелетние останки мамонта и сделали ошеломляющее открытие

  • 7.03.2021, 14:54
  • 2,366
Ученые нашли 10-тысячелетние останки мамонта и сделали ошеломляющее открытие

Исследование провели в Дартмутском колледже (Великобритания).

Команда ученых из Дартмутского колледжа установила, что на территории Новой Англии более 10 тысяч лет назад на одной территории жили люди и мамонты.

Об этом сообщает Daily Mail.

Животные обитали там 12 800 лет назад, а люди прибыли в регион 10 500 лет назад. К такому выводу пришли, использовав радиоуглеродное датирование фрагмента ребра мамонта на горе Холли, обнаруженного в Вермонте в 1848 году. Среда обитания вымерших травоядных совпала с появлением первых людей на северо-востоке. Это первое свидетельство того, что мамонты и люди делили территорию региона вместе. Но такое исследование не подтверждает, что люди видели животных или имели какое-либо отношение к их исчезновению.

"Долгое время считалось, что фауна и люди в Новой Англии не пересекаются во времени и пространстве. Но наше исследование предоставляет некоторые из первых доказательств того, что они могли действительно сосуществовать", - сказал научный сотрудник Натаниэль Р. Китчел.

Останки мамонта на горе Холли были обнаружены летом 1848 года во время строительства железнодорожных линий Берлингтон и Ратленд. Там нашли один коренной зуб, два клыка и несколько неизвестных костей. Однако на протяжении многих лет образцы перевозились в разные музеи, лаборатории и другие исследовательские учреждения, многие из них были помещены в ящики и забыты.

Позже кость ребра обнаружил ученый Китчел. Он начал изучать останки. Команда сделала 3D-сканирование материала и установила, что кость принадлежала мамонту.

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Исследование провели в Дартмутском колледже (Великобритания).
 
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