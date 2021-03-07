Источник материала: Хартия'97

«Радыё Свабода»: В некоторых местах Гродненской области уровень радиации уже почти такой, как в Брагине 8 7.03.2021, 14:31

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Что произошло на Островецкой АЭС?

Информацию о новых проблемах на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) опубликовал в субботу телеграм-канал «Ник и Майк», известный публикацией сведений из различных органов власти, которые часто подтверждаются.

На этот раз канал со ссылкой на сообщение читателя написал, что в первые дни марта на АЭС произошло чрезвычайное происшествие, сообщает «Радыё Свабода» .

Проблему с системой охлаждения на станции реактора пытались устранить вручную, и от более серьезной аварии спасла система защиты АЭС. При этом авторы телеграмм-канала предупредили, что информация о происшествии требует подтверждения.

Что говорят замеры

Нормой радиационного фона считается показатель до 20 микрорентген в час. Превышения зафиксировали в ряде городов вблизи АЭС.

Согласно сайту Narodmon.ru, где люди публикуют сведения о замерах с собственных датчиков, в Сморгони за сутки минимальное значение замеров составило 18,58 микрорентген в час, максимальное — 39,83. В Молодечно минимальное значение — 9 микрорентген в час, максимальное — 26.

В Гродно стоят два датчика радиации. На первом минимальный показатель за сутки — 10,6 микрорентген в час, максимальный — 40,4. Минимальный показатель на втором датчике продемонстрировал 7 микрорентген в час, максимальный — 12.

Стоит отметить, что на ряде указанных на сайте пунктов, где делаются замеры, может стоять непрофессиональная техника. Однако при этом не опровергается версия увеличения показателей, поскольку показатели техники за последние сутки выше обычных показателей этой самой техники в предыдущие дни.

Для сравнения, в зоне радиоактивного заражения в Брагине, согласно Белгидромету, на 9:00 7 марта мониторинг показал 0.46 микрозиверт в час (46 микрорентген в час). По данным Белгидромета, это наивысший показатель мощности дозы гамма-излучения на территории Беларуси.

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