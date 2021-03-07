Сын Наташи Королевой привел в родительский дом стриптизершу

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Наталья Корлева и Сергей Глушко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Мы познакомились на вечеринке общих друзей. Я не знала, кто его родители. Поняла это только, когда я впервые побывала у него дома. Я большая поклонница его папы и мамы», — рассказала Мелисса.

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