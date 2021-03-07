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Сын Наташи Королевой привел в родительский дом стриптизершу

07.03.2021 15:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сын Наташи Королевой привел в родительский дом стриптизершу
Наталья Корлева и Сергей Глушко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пасынок Наташи Королевой и всеми известного танцовщика объявил о скорой женитьбе. Молодой человек уже сделал предложение своей возлюбленной. Теперь знаменитые родители ожидают приглашения на свадебное торжество.

Единственный сын певицы и скандального артиста серьезно влюблен. 19-летний юноша надумал жениться на девушке, подрабатывающей стриптизершей в одном из столичных клубов.

Выяснилось, что заветный разговор наследника Наташи Королевой и танцора Тарзана состоялся еще 14-го февраля. В День святого Валентина парочка отмечала семь месяцев со дня знакомства. Похоже, что избранница сразу же приняла колечко, усыпанное бриллиантами.

«Мы познакомились на вечеринке общих друзей. Я не знала, кто его родители. Поняла это только, когда я впервые побывала у него дома. Я большая поклонница его папы и мамы», — рассказала Мелисса.


Стоит отметить, что танцовщица принимает активное участие в телевизионных съемках, демонстрируя заветное кольцо. Однако 20-летняя избранница упорно делает акцент на том, что никогда не интересовалась финансовым положением будущего мужа.

К слову, Архип и Мелисса успели съехаться и начали репетировать семейную жизнь. Молодые люди переехали в коттедж звездных родителей в Подмосковье. Там возлюбленные и занимаются планированием предстоящего торжества. Поговаривают, что свадьба состоится летом.

Наташа Королева и Сергей Глушко «приняли» творческую профессию невесты сыночка. Более того, артисты одобрили союз и зареклись поддерживать молодую семейку финансовым капиталом.
 
Теги: знакомства
 
 
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Единственный сын певицы и скандального артиста серьезно влюблен.
 
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