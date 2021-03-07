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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власти Украины пытались остановить выход фильма о задержанных в Беларуси 33 «вагнеровцах» Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.По данным издания,АФН, автору будущего фильма-расследования о спецоперациизвонил лично глава офиса Зеленского, который хотел узнать о подробностях расследования.Офис Зеленского пытался препятствовать выходу фильма и через британскую разведку. В частности, в феврале 2021 года Украину посещал заместитель главы Ми-6 Ли Лоуренс. В ходе переговоров действующий глава украинской разведки Кирилл Буданов и заместитель главы офиса Зеленского Роман Машовец просили Лоуренса, чтобы Британия оказала влияние на Bellingcat, не допустив выхода будущего фильма.Однако, по данным журналистов, британская сторона отказала в просьбе украинским властям, пояснив, что в Британии свобода слова. Издание направило соответствующий запрос в посольство Британии в Украине, но там отказались комментировать вопросы, связные с работой спецслужб.Группу из 33 человек задержали в Беларуси 29 июля 2020 года. В белорусском КГБ заявили, что задержанные оказались сотрудниками ЧВК, в их отношении возбудили уголовные дела о подготовке теракта и подготовке массовых беспорядков.Изначально, власти РБ заявили, что вагнеровцы приехали в синеокую, чтобы дестабилизировать обстановку в преддверии выборов президента 9 августа. Однако, благодаря утечкам, быстро стало известно о спецоперации украинских властей, и в итоге власти Беларуси передали вагнеровцев России. На основе сделанных тогда заявлений властей можно сделать вывод, что еще 167 вагнеровцев зимовали на территории Беларуси, ведь в страну якобы приехали 200 бойцов.Позже, Владимир Путин заявил, что россиян «использовали втемную», выманив в Беларусь. По его словам, за операцией стоят украинские и американские спецслужбы, передает РБК.В конце декабря экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность»заявил, что именно он инициировал операцию по задержанию в Беларуси 33 россиян. По его словам, срыв операции является государственной изменой, за которой стоят «конкретные лица».В декабре расследователь международной организации Bellingcat Христо Грозев заявил, что он работает над фильмом про спецоперацию «вагнеровцев» в Беларуси. Однако о подробностях расследования он не рассказал, уточнив, что выход фильма запланирован на первую половину 2021 года.