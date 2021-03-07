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В Миорском районе запасли удобрений еще меньше, чем в Браславском

07.03.2021 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне посевной сельхозорганизации Миорского района имеют всего 4% от необходимого объема минеральных удобрений.



Трактор вносит удобрения на поля. Фото pixabay.com

Хозяйства района смогли запасти всего 302 тонны минеральных удобрений. Азотных туков накоплено 153,8 тонны, что составляет 6% от необходимого для внесения на поля весной.

В целом району необходимо изыскать на покупку удобрений 7198 рублей, в том числе 4683 рубля – на азотные, такие цифры приводит газета «Міёрскія навіны» по итогам заседания в райисполкоме (скорее всего, имеется ввиду «тысяч рублей» — ред.). Удобрения Миорщина собирается закупать в Витебском облагросервисе.

Напомним, что похожая ситуация с накоплением минеральных удобрений и в Браславском районе: там в наличии 460 тонн минеральных удобрений, что составляет 5,3% от необходимого объема.
 
Теги: Витебск
 
 
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Накануне посевной сельхозорганизации Миорского района имеют всего 4% от необходимого объема минеральных удобрений.
 
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