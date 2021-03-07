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В Миорском районе запасли удобрений еще меньше, чем в Браславском
Источник материала: Партизан
Накануне посевной сельхозорганизации Миорского района имеют всего 4% от необходимого объема минеральных удобрений.
Трактор вносит удобрения на поля. Фото pixabay.com
Хозяйства района смогли запасти всего 302 тонны минеральных удобрений. Азотных туков накоплено 153,8 тонны, что составляет 6% от необходимого для внесения на поля весной.
В целом району необходимо изыскать на покупку удобрений 7198 рублей, в том числе 4683 рубля – на азотные, такие цифры
Напомним, что похожая ситуация с накоплением минеральных удобрений и в Браславском районе: там в наличии 460 тонн минеральных удобрений, что составляет 5,3% от необходимого объема.
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Накануне посевной сельхозорганизации Миорского района имеют всего 4% от необходимого объема минеральных удобрений.
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