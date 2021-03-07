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В белорусской армии служат более 4 тысяч женщин

07.03.2021 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В настоящее время в белорусской армии служат более 4 тысяч женщин.




Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны.

Указывается, что свыше 600 из них носят офицерские погоны, более 1000 – являются прапорщиками и более 2300 – проходят службу по контракту на должностях солдат и сержантов.

«Подавляющее большинство офицеров-женщин проходят службу в должностях военных врачей, психологов, переводчиков, юристов и связистов. Но их служебная деятельность не ограничивается только этими специальностями. Перечень военно-учетных специальностей офицерского состава Вооруженных Сил, действующий в настоящее время, предусматривает возможность прохождения женщинами воинской службы на должностях командного, инженерного, технического, военно-гуманитарного, идеологического, педагогического и медицинского профилей», - проинформировали там.

Подчеркивается, что сегодня у женщин есть реальная возможность стать офицером. Главное, чтобы возраст претенденток не превышал 35 лет, а высшее образование было родственным армейской специальности.

«На протяжении нескольких лет осуществляется набор девушек в Военную академию и на военные факультеты гражданских высших учебных заведений. На сегодняшний день 23 девушки-курсанты проходят обучение в Военной академии (9 девушек обучаются на авиационном факультете, 10 на факультете связи и автоматизированных систем управления и 4 на общевойсковом факультете)»,- указали в ведомстве.

Самой многочисленной в армии по-прежнему остается категория женщин, которые проходят службу на должностях солдат и сержантов. Их прием осуществляется в добровольном порядке на контрактной основе.

Подготовка женщин-прапорщиков с 2003 года ведется и на базе 72-го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил.

В процессе прохождения службы женщины пользуются теми же правами, что и мужчины, наравне с ними выполняя должностные обязанности.
 
 
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В настоящее время в белорусской армии служат более 4 тысяч женщин.
 
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