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Председателем Союза поляков в Беларуси стал Александр Сонгин

07.03.2021 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На десятом отчетно-выборном съезде общественного объединения «Союз поляков в Беларуси» новым председателем объединения выбран Александр Сонгин.



Встреча состоялась онлайн, в ней принимали участие 79 делегатов из Минска, Гродно, Лиды, Барановичей, Браслава. Кандидатура Александра Сонгина была поддержана большинством голосов, пишет regions.by. До него председателем два срока подряд был Мечислав Лысый. 

Александр Сонгин родился 12 октября 1969 года в деревне Тарново Лидского района. Окончил Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка по специальности «история», Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «государственное управление социальной сферой». Избирался депутатом Гродненского областного Совета депутатов 27-го созыва. Является членом Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей. 

Справка: на сегодняшний день в Беларуси проживает около 300 тысяч поляков, еще более миллиона имеет польские корни. Традиционными мероприятиями, проводимыми с участием и по инициативе СПБ, стали «Казюки» в Гродно, фестиваль «Полонез» в Слониме, проект «Августовский канал в культуре трех народов», Фестиваль польской песни и многие другие.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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На десятом отчетно-выборном съезде общественного объединения «Союз поляков в Беларуси» новым председателем объединения выбран Александр Сонгин.
 
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