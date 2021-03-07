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Отчет BYPOL: Какое оружие использовали силовики для разгона мирных акций
07.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По данным инициативы, только в Минске в августе огнестрельные и взрывные раны получили около ста человек.
Ночь с 10 на 11 августа, метро Пушкинская. Фото Игорь Мелешко
Инициатива BYPOL и аналитический центр iSANS подготовили
Отчет рассказывает о характере ранений, полученных участниками протестов в результате применение силовиками разных видов оружия. А также описание самого оружия и боеприпасов. В списке есть гранатометы, самозарядные и помповые ружья, пистолеты, светошумовые и другие типы гранат.
В результате неправомерного применения оружия в лечебные учреждения стали поступать граждане с телесными повреждениями различной степени тяжести, говорится в документе.
Фрагмент доклада. Тот самый пистолет Ярыгина, о котором на слитом аудио говорил человек с голосом, как у руководителя ГУБОПиК Николая Карпенкова
Только в Минске в период с 9 по 22 августа 2020 года за медицинской помощью обратились 1141 человек с различными телесными повреждениями, среди которых 64 с минно-взрывными ранениями и 45 с огнестрельными.
В свою очередь портал TUT.BY подробно изучил отчет BYPOL/iSANS и
Напомним, что Генпрокуратура
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По данным инициативы, только в Минске в августе огнестрельные и взрывные раны получили около ста человек.
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