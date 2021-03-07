Четырем участникам студенческого профсоюзного собрания дали сутки

Четырех задержанных в Минске 5 марта участников студенческого профсоюзного собрания приговорили к 14-15 суткам административного ареста, сообщает spring96.org.

Суды над задержанными прошли 7 марта в судах Октябрьского и Центрального районов Минска.





Владислава Калькова, Софью Моргунову и Станислава Сенюкевича осудили на 15 суток ареста, Кристину Мироненко — на 14. Всех студентов осудили за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа по статье 23.4 КоАП.

Как ранее сообщал БелаПАН , на учредительной конференции Лиги студенческих объединений было задержано около 30 человек. Лига планируется как отраслевая организация Свободного профсоюза Белорусского. Мероприятие проходило в минском бизнес-клубе «Имагуру». Спустя полчаса после начала конференции, в клуб пришли неизвестные в масках , после чего телефоны собравшихся стали недоступны. Позже выяснилось, что задержанных доставили в милицию.

Среди задержанных были политолог Андрей Егоров, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, руководитель минской городской организации Свободного профсоюза Белорусского Мария Тарадецкая, исполнительный директор Института демократии и социального рынка в Беларуси и Восточной Европе Дмитрий Кухлей, один из лидеров профдвижения Геннадий Быков.

Утром 6 марта почти все участники студенческого профсоюзного собрания были отпущены из милиции. С ними провели «профилактические беседы» и освободили без составления протоколов.

Свободный профсоюз Белорусский заявил, что вместе с адвокатами будет обжаловать эти решения, а вся информация будет передана в международные организации, в том числе и в Международную организацию труда.