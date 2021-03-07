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Четырем участникам студенческого профсоюзного собрания дали сутки
Источник материала: Навiны
Четырех задержанных в Минске 5 марта участников студенческого профсоюзного собрания приговорили к 14-15 суткам административного ареста,
Суды над задержанными прошли 7 марта в судах Октябрьского и Центрального районов Минска.
Владислава Калькова, Софью Моргунову и Станислава Сенюкевича осудили на 15 суток ареста, Кристину Мироненко — на 14. Всех студентов осудили за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа по статье 23.4 КоАП.
Как ранее сообщал
Среди задержанных были политолог Андрей Егоров, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, руководитель минской городской организации Свободного профсоюза Белорусского Мария Тарадецкая, исполнительный директор Института демократии и социального рынка в Беларуси и Восточной Европе Дмитрий Кухлей, один из лидеров профдвижения Геннадий Быков.
Утром 6 марта почти все участники студенческого профсоюзного собрания
Свободный профсоюз Белорусский заявил, что вместе с адвокатами будет обжаловать эти решения, а вся информация будет передана в международные организации, в том числе и в Международную организацию труда.
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Четырех задержанных в Минске 5 марта участников студенческого профсоюзного собрания приговорили к 14-15 суткам административного ареста, сообщает spring96.org.
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