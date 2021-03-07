|
Пишут, что в Беларуси повысился радиационный фон. Так ли это?
Источник материала: Партизан
В некоторых телеграм-чатах 7 марта написали о повышении радиационного фона в Беларуси. Одновременно появились предположения о том, что на Белорусской АЭС произошел сбой в системе охлаждения реактора.
Минэнерго утверждает,
На что ссылаются, когда говорят о повышении радиационного фона? На данные одного из приборов, зарегистрированных на сайте "Народмон". Действительно, в Сморгони один из датчиков показывает высокий уровень радиации, но ведь мы посмотрели данные этого же датчика за прошедшее время: они всегда очень высокие, были такими и до запуска АЭС.
Скорее всего, поводов для волнения нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В некоторых телеграм-чатах 7 марта написали о повышении радиационного фона в Беларуси. Одновременно появились предположения о том, что на Белорусской АЭС...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)