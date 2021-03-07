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Анна Сола заняла седьмое место в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
Источник материала: Партизан
Анна Сола заняла 7-е место (отставание 1 мин. 05,8 сек., 4 промаха), а Динара Алимбекова финишировала 27-й (отставание 2 мин. 38,7 сек., 7 промахов).
Победу одержала норвежка Тириль Экхофф,
Дистанцию в 10 км с четырьмя огневыми рубежами скандинавка, допустившая три промаха, преодолела за 27 мин. 28 сек. Серебряную медаль завоевала немецкая спортсменка Дениз Херманн. Бронза досталась еще одной норвежке Марте Олсбю-Ройселанн.
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Анна Сола заняла 7-е место (отставание 1 мин. 05,8 сек., 4 промаха), а Динара Алимбекова финишировала 27-й (отставание 2 мин. 38,7 сек., 7 промахов).
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