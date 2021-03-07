Источник материала: Хартия'97

Нелегитимный является тормозом развития нашего народа и Беларуси 7.03.2021, 16:25

Фото: «Белсат»

Смотрите на плоды, а не на слова.

Не заблуждайтесь относительно того, что Нелегитимный сделал за свое правление много и хорошего, пишет читатель Telegram-канала «Баста!» :

— Мир взаимозависим. Цивилизация развивается независимо от желания Нелегитимного, часто даже вопреки. Заслуги в этом Нелегитимного нет, от слова совсем. Он как раз является тормозом развития нашего народа и Беларуси, как и был раньше.

Смотрите на плоды, а не на слова, намерения или даже начинания, которые, кстати, почти всегда замораживаются или приводят к совершенно обратному, результату.

Без меня знаете, что происходило и происходит с белорусскими предприятиями при правлении Нелегитимного, что происходило и происходит в сферах здравоохранения, культуры, национальной/народной культуры, что стало с беларускай мовай и так далее, и так далее. Страна распродавалась и распродается. Море внешних долгов, ненависть к белорусам, к белорусскому народу. «Стокгольмский синдром» точно пользы не принесет.

Нелегитимный понимает только силу.

Если брать во внимание древний Китай. Человеческая жизнь практически ничего не стоила. Убийства в виде наказания, многочисленные войны и массовые убийства в результате них.

Если брать во внимания Индию. Существовал культ «палки». Где наказания совершались, в некотором смысле, более гуманный способом.

Нелегитимный в этом смысле однозначно боле близок к «китайскому варианту». Это на тему восприятия Нелегитимным мирных протестов.

И еще вот что.

Не используйте в публичной речи — «Своему народу» в контексте описания действий/бездействий Нелегитимного. К примеру: Нелегитимный ненавидит свой народ. Народ Беларуси не его и уж точно не собственность.

Важно отделить и отделять Нелегитимного от белорусского народа. Это очень важно.

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