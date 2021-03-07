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Еще одна страна запретит двигатели внутреннего сгорания

07.03.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Еще одна страна запретит двигатели внутреннего сгорания

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  • 7.03.2021, 16:18
Еще одна страна запретит двигатели внутреннего сгорания
Иллюстрационное фото

И намного раньше, чем ожидалось.

Сингапур стал еще одной страной мира, объявившей войну традиционным бензиновым и дизельным авто. С 2025 года в стране запретят регистрировать новые авто с ДВС. А также полностью запретят их использование в такси, пишет «Новое время».

Изначально власти Сингапура приняли такое постановление с вступлением в силу в 2030 году.

Однако сейчас сроки были сдвинуты на пять лет вперед.

Власти Сингапура объясняют эту «спешку» желанием сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

Срок, когда в стране будут полностью запрещено использование транспорта с двигателями внутреннего сгорания, остается неизменным — это 2040-й год.

Отдельный акцент на запрете с 2025 года машин с ДВС в такси, скорее всего вызван тем обстоятельством, что более 40% такси в Сингапуре являются дизельными автомобилями, предполагают обозреватели Bloomberg.

Таким образом Сингапур пополнил список стран, которые возглавляют радикальное движение за отказ от ДВС в пользу электрического транспорта.

Ранее такие инициативы были озвучены в Германии, Норвегии, Канаде и Японии. В США такими жесткими намерениями отличился штат Калифорния, где регистрация новых авто с ДВС будет запрещена к 2030-му году.

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