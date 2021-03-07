ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Слава Богу, ядерные ракеты отсюда вывезли еще по решению Ельцина и Шушкевича»

07.03.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Слава Богу, ядерные ракеты отсюда вывезли еще по решению Ельцина и Шушкевича»

  • 7.03.2021, 16:09
«Слава Богу, ядерные ракеты отсюда вывезли еще по решению Ельцина и Шушкевича»

Только в наших силах обезвредить бомбу БелАЭС.

Обезьяна развлекается со своей новой гранатой. Слава Богу, ядерные ракеты отсюда вывезли еще по решению Ельцина и Шушкевича, пишет Telegram-канал «Страна для жизни».

Новости о сбоях в работе АЭС, а также о найденных технических недостатков уже построенного энергоблока, появляются чуть ли не каждую неделю. И, как бы нам не было печально, это закономерное последствие строительства сложного проекта руками субподрядчиков на кабальных контрактах. По которым им даже не заплатили.

Мания порабощать может обернуться вторым Чернобылем. Минимум. Первый хотя бы строился профессионалами, добровольно работавшими на объекте.

А после дела о «0 промилле» становится откровенно страшно за всю нашу страну. Эти бабуины даже при симптомах лучевой болезни будут издеваться над теми, кто оповестит о катастрофе.

Кабинет Лукашенко взял в заложники не только Беларусь. Бомба, готовая рвануть в любой момент, заложена уже и под странами Балтии, и под Подляшьем, и под Псковщиной.

И только в наших силах ее обезвредить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Что случилось на БелАЭС? Минэнерго опровергает информацию об очередном ЧП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by