Источник материала: Хартия'97

«Слава Богу, ядерные ракеты отсюда вывезли еще по решению Ельцина и Шушкевича» 7.03.2021, 16:09

Только в наших силах обезвредить бомбу БелАЭС.

Обезьяна развлекается со своей новой гранатой. Слава Богу, ядерные ракеты отсюда вывезли еще по решению Ельцина и Шушкевича, пишет Telegram-канал «Страна для жизни» .

Новости о сбоях в работе АЭС, а также о найденных технических недостатков уже построенного энергоблока, появляются чуть ли не каждую неделю. И, как бы нам не было печально, это закономерное последствие строительства сложного проекта руками субподрядчиков на кабальных контрактах. По которым им даже не заплатили.

Мания порабощать может обернуться вторым Чернобылем. Минимум. Первый хотя бы строился профессионалами, добровольно работавшими на объекте.

А после дела о «0 промилле» становится откровенно страшно за всю нашу страну. Эти бабуины даже при симптомах лучевой болезни будут издеваться над теми, кто оповестит о катастрофе.

Кабинет Лукашенко взял в заложники не только Беларусь. Бомба, готовая рвануть в любой момент, заложена уже и под странами Балтии, и под Подляшьем, и под Псковщиной.

И только в наших силах ее обезвредить.

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