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До -9°С ожидается в Беларуси 8 марта
Источник материала: Хартия'97
До -9°С ожидается в Беларуси 8 марта
Ожидается переменная облачность.
До 9 градусов мороза ожидается в Беларуси 8 марта, сообщили
Ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый, ночью местами сильный порывистый.
Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза. Днем будет от минус 6 до нуля градусов, по югу до 2 градусов тепла.
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Ожидается переменная облачность.
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