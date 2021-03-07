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Цепи солидарности, задержания и суды. Что происходит в стране 7 марта
07.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Следим за событиями воскресенья.
Светлана Тихановская
— Сильные женщины Беларуси бросают вызов режиму Лукашенко. Сильные женщины Беларуси живут в условиях репрессий за свою мирную борьбу и преодолевают их.
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В Минске и его окрестностях в воскресенье проходят небольшие акции солидарности, фото своих читателей публикует
Где-то под Минском
Возле Комаровки
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В Солигорске задержали местного жителя, дарившего цветы женщинам:
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В воскресенье судят студентов,
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Следим за событиями воскресенья.
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