Цепи солидарности, задержания и суды. Что происходит в стране 7 марта

Источник материала: Салiдарнасць

Следим за событиями воскресенья.





Светлана Тихановская призвала международное сообщество выразить 8 марта солидарность с женщинами Беларуси и поддержать нашу страну:

— Сильные женщины Беларуси бросают вызов режиму Лукашенко. Сильные женщины Беларуси живут в условиях репрессий за свою мирную борьбу и преодолевают их.

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В Минске и его окрестностях в воскресенье проходят небольшие акции солидарности, фото своих читателей публикует TUT.BY :





Где-то под Минском









Возле Комаровки

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В Солигорске задержали местного жителя, дарившего цветы женщинам:

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В воскресенье судят студентов, задержанных в пятницу . По данным правозащитников, четыре человека осуждены на административные аресты: