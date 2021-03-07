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Цепи солидарности, задержания и суды. Что происходит в стране 7 марта

07.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Следим за событиями воскресенья.

Цепи солидарности, задержания и суды. Что происходит в стране 7 марта

Светлана Тихановская призвала международное сообщество выразить 8 марта солидарность с женщинами Беларуси и поддержать нашу страну:

— Сильные женщины Беларуси бросают вызов режиму Лукашенко. Сильные женщины Беларуси живут в условиях репрессий за свою мирную борьбу и преодолевают их.

***

В Минске и его окрестностях в воскресенье проходят небольшие акции солидарности, фото своих читателей публикует TUT.BY:

Цепи солидарности, задержания и суды. Что происходит в стране 7 марта

Где-то под Минском

Цепи солидарности, задержания и суды. Что происходит в стране 7 марта

Цепи солидарности, задержания и суды. Что происходит в стране 7 марта

Возле Комаровки

***

В Солигорске задержали местного жителя, дарившего цветы женщинам:

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В воскресенье судят студентов, задержанных в пятницу. По данным правозащитников, четыре человека осуждены на административные аресты:

 
Теги: Минск
 
 
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