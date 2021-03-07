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Что случилось на БелАЭС? Минэнерго опровергает информацию об очередном ЧП

07.03.2021 16:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Появившаяся в телеграм-каналах информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока Белорусской АЭС не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Что случилось на БелАЭС? Минэнерго опровергает информацию об очередном ЧП

«Система функционирует в штатном режиме. На первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации. Радиационный фон в районе станции в норме», — говорится в сообщении энергетического ведомства.

Накануне поздно вечером телеграм-канал «Ник и Майк» со ссылкой на поступившую в чат-бот информацию сообщил о том, что на БелАЭС якобы «на днях произошло очередное ЧП» в виде сбоя системы охлаждения реактора.

«Ситуацию пытались исправить вручную — от аварии спасла сработавшая защита. Но АЭС встала и сейчас находится на ремонте. С системой охлаждения проблемы постоянные. Она, как и система вентиляции, была смонтирована с изъянами, которые сейчас постоянно вылезают», — утверждалось в сообщении, которое, как указали авторы телеграм-канала, требует верификации.

 

 

Фото Василия Семашко / belatom.by

 
 
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Появившаяся в телеграм-каналах информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока Белорусской АЭС не соответствует действительности,...
 
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