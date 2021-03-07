Раскрыта серия краж, совершённых в пяти районах Гродненской области

Источник материала: ОНТ

Сотрудники правоохранительных органов задержали группу лиц, совершавшую кражи на территории Ивьевского, Новогрудского, Дятловского, Кореличского и Барановичского районов, сообщает Следственный комитет Беларуси.

По данным следствия, с осени 2020 года по февраль 2021 года трое мужчин (25, 29 и 33 лет) проникали в дачные дома в нескольких районах Гродненской области с целью похищения имущества. Всего ими было ограблено более 30 домов, общая сумма ущерба – свыше 6000 белорусских рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены, а часть похищенного изъята в результате обысков у фигурантов дела. Эксперты УГКСЭ по Гродненской области провели ряд исследований, заключения которых подтверждают причастность всех членов преступной группы к совершённым кражам.

Действия мужчин квалифицированы по ч. 2 ст.205 УК Республики Беларусь (кража, совершенная группой лиц с проникновением в жилище, совершённая повторно). Окончательная правовая оценка действиям задержанных будет дана по результатам расследования.

Фото: Следственный комитет Республики Беларусь

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