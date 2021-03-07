ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Протесты в Барселоне вновь вылились в стычки с полицией

07.03.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Протесты в Барселоне вновь вылились в стычки с полицией

В Барселоне минувшая ночь мирной оставалась недолго. Испанский город вновь захлестнули протесты. И вновь не обошлось без стычек с полицией.

Демонстранты изначально были агрессивно настроены. И как только полиция попросила всех разойтись, в оцепление полетели бутылки, камни и краска. Силовикам удалось достаточно быстро изолировать зачинщиков, среди которых оказались и мародеры. Обошлось без жертв. 

Напомним, в городах Испании митингуют уже более двух недель. Акции протеста начались после того, как правоохранительные органы страны задержали популярного рэпера. Его судили за оскорбление королевской семьи и оправдание терроризма. В толпе – и радикальные движения, которые ночными выходками добиваются независимости Каталонии.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Барселоне минувшая ночь мирной оставалась недолго. Испанский город вновь захлестнули протесты. И вновь не обошлось без стычек с полицией. Демонстранты...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ёсьць права на гвалт». Што кіруе жанчынамі ўдзельніцамі рэпрэсій
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by