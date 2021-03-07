Протесты в Барселоне вновь вылились в стычки с полицией

Источник материала: ОНТ

В Барселоне минувшая ночь мирной оставалась недолго. Испанский город вновь захлестнули протесты. И вновь не обошлось без стычек с полицией.

Демонстранты изначально были агрессивно настроены. И как только полиция попросила всех разойтись, в оцепление полетели бутылки, камни и краска. Силовикам удалось достаточно быстро изолировать зачинщиков, среди которых оказались и мародеры. Обошлось без жертв.

Напомним, в городах Испании митингуют уже более двух недель. Акции протеста начались после того, как правоохранительные органы страны задержали популярного рэпера. Его судили за оскорбление королевской семьи и оправдание терроризма. В толпе – и радикальные движения, которые ночными выходками добиваются независимости Каталонии.

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