|
В мае откроется музыкально-туристический сезон в Минске
Источник материала: ОНТ
В мае стартует столичный музыкально-туристический сезон,
Заместитель председателя Минского горисполкома Артём Цуран в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» рассказал о планах проведения в Минске целого ряда мероприятий в формате open-air. Музыкально-туристический сезон в столице откроется в мае, среди основных его локаций значатся площадки возле Дворца спорта и в Верхнем городе.
Фото: Telegram-канал Минского горисполкома
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мае стартует столичный музыкально-туристический сезон, информирует Telegram-канал Минского горисполкома. Заместитель председателя Минского горисполкома Артём...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)