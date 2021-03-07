В мае откроется музыкально-туристический сезон в Минске

Источник материала: ОНТ

В мае стартует столичный музыкально-туристический сезон, информирует Telegram-канал Минского горисполкома.

Заместитель председателя Минского горисполкома Артём Цуран в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» рассказал о планах проведения в Минске целого ряда мероприятий в формате open-air. Музыкально-туристический сезон в столице откроется в мае, среди основных его локаций значатся площадки возле Дворца спорта и в Верхнем городе.

«Будут задействованы сцена, фудкорты. Подобный проект был реализован в предыдущих сезонах: совместно с посольствами разных стран, творческими коллективами города и зарубежья проходили культурные тематические вечера. Популярностью пользовались джазовые встречи, вечера классической музыки. Сейчас также вплоть до сентября каждые выходные будут заполнены определенной развлекательной программой», – отметил Артём Цуран.

Фото: Telegram-канал Минского горисполкома

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