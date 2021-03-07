Швейцарские ученые изобрели имплантат сетчатки глаза, который может позволить слепым видеть

Источник материала: ОНТ

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) изобрели имплантат сетчатки глаза, с помощью которого слепые люди, возможно, будут видеть очертания вещей. Об этом информирует научное издание EurekAlert.

Команда заведующего кафедрой нейроинженерии Диего Геззи работала над имплантатом сетчатки глаза с 2015 года. Разработка с 10,5 тысячами электродов передает человеку изображение посредством взаимодействия с умными очками.

Встроенная в очки камера фиксирует изображение вокруг и отправляет данные на также установленный в очках микрокомпьютер. Сведения преобразуются в световые сигналы, передаваемые на электроды имплантата сетчатки. Электроды, в свою очередь, влияют на сетчатку, и человек видит упрощенную версию изображения.

Как уточняет Daily Mail, технология пока не была опробована на людях, но имплантат уже готов к клиническим испытаниям.

Фото: Alain Herzog / 2021 EPFL

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