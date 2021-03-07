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В результате стрельбы в Одессе пострадали три человека

07.03.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В результате стрельбы в Одессе пострадали три человека

В Одессе (Украина) произошла драка со стрельбой. В результате инцидента пострадали три человека. Об этом 7 марта информирует пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

Уточняется, что стрельба произошла в центре города. Причиной стал конфликт, вспыхнувший между двумя группами молодых людей. Один из участников инцидента открыл стрельбу из травматического пистолета. Три человека получили непроникающие ранения.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Одессе (Украина) произошла драка со стрельбой. В результате инцидента пострадали три человека. Об этом 7 марта информирует пресс-служба областного управления...
 
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