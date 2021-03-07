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К Женскому дню: на сцене Купаловского театра – главный женский образ белорусской драматургии
Источник материала: ОНТ
В эти предпраздничные дни внимание и главному женскому образу белорусской драматургии! В Купаловском театре показывают «Павлинку».
Спектакль, который открывал сезон на культовых подмостках с 1944 года, вновь на родной сцене после полугодовалого перерыва. Под светом софитов обновленный актерский состав, но есть и любимые лица.
«Павлинкой» открылся 101-й сезон Купаловского театра. С легенды начинается возрождение традиционного для актеров образа жизни – репетиции, премьеры и аплодисменты зрителей, по которым успели соскучиться. В этом месяце их соберут и на еще одном примечательном для Купаловского спектакле – «Вечер».
Фото: БЕЛТА
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В эти предпраздничные дни внимание и главному женскому образу белорусской драматургии! В Купаловском театре показывают «Павлинку». Спектакль, который открывал...
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