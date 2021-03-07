К Женскому дню: на сцене Купаловского театра – главный женский образ белорусской драматургии

Источник материала: ОНТ

В эти предпраздничные дни внимание и главному женскому образу белорусской драматургии! В Купаловском театре показывают «Павлинку».

Спектакль, который открывал сезон на культовых подмостках с 1944 года, вновь на родной сцене после полугодовалого перерыва. Под светом софитов обновленный актерский состав, но есть и любимые лица.

Ольга Нефедова, актриса Национального театра им. Янки Купалы: «Тяжело было в том плане, что нас осталось четверо, тех, кто имел отношение к предыдущим "Павлинкам". Остальные ребята все молодые, студенты. Я благодарна им потому, как они умеют слышать и слушать».

«Павлинкой» открылся 101-й сезон Купаловского театра. С легенды начинается возрождение традиционного для актеров образа жизни – репетиции, премьеры и аплодисменты зрителей, по которым успели соскучиться. В этом месяце их соберут и на еще одном примечательном для Купаловского спектакле – «Вечер».

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram