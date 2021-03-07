БАТЭ добыл волевую победу над «Витебском», забив победный гол на памятной 53-й минуте

Источник материала: Tut.by

7 марта проходят еще два матча четвертьфинала Кубка Беларуси. БАТЭ сыграл против «Витебска» и добыл волевую победу со счетом 2:1. Второй гол на 53-й минуте забил Николай Сигневич.

«Шахтер» принимает «Неман».

Вчера «Минск» и «Ислочь» сыграли вничью 1:1, а «Торпедо-БелАЗ» разгромило дзержинский «Арсенал» 3:0.



Кубковый матч проходил в Минске при весьма ненастной погоде. Фото: БАТЭ

БАТЭ — ФК «Витебск» — 2:1

Минск. 7 марта. Стадион ФК «Минск».

Судьи: А. Василевич, А. Полуянов (оба — Мозырь), Д. Емельянчиков (Гомель).

БАТЭ: Чичкан — А. Филипович, Я. Филипович, Копитович, Малькевич (Володько, 46) — Бессмертный (С.Волков, 77), Яблонский, Виллюмссон, Нехайчик (к) (Умаров, 62) — Сигневич, Милич (Скавыш, 61).

ФК «Витебск»: Гущенко — Шемрук, Янушкевич, Лебедев, Жулио Сезар — Краснов, Каленчук, Вандерсон (Ермакович, 76) — Матвеенко (Федосов, 84) (к), Теверов (Рассадкин, 56), Ксенофонтов (Диего Сантос, 67).

Голы: 0:1 — Вандерсон (25). 1:1 — Сигневич (31). 2:1 — Сигневич (53).

Предупреждения: Вандерсон (11), Копитович (15), Каленчук (17), Ксенофонтов (32), Малькевич (36).

БАТЭ решил поберечь газон «Борисов-Арены» и первые матчи сезона будет проводить не в своем родном городе.

Игра проходила при ненастной погоде. Был порывистый ветер, пошел снег. Это сказалось на игре.

БАТЭ уверенно начал матч, но первым пропустил. На 25-й минуте Антон Матвеенко головой отправил мяч в сетку Антона Чичкана. Впрочем, «желто-синие» через шесть минут отыгрались. Отличился Николай Сигневич, протолкнувший мяч в ворота «Витебска».

Он же на памятной для болельщиков 53-й минуте оформил дубль. Вообще, второй тайм проходил практически при тотальном преимуществе БАТЭ, но голов зрители больше не увидели.

Напомним, что на этой стадии турнира команды проведут по две игры. Ответные матчи состоятся в апреле.