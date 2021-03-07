Источник материала: UDF



Ночь с 10 на 11 августа, метро Пушкинская. Фото: Игорь Мелешко

Фрагмент доклада. Тот самый пистолет Ярыгина, о котором на слитом аудио говорил человек с голосом, похожим на голос руководителя ГУБОПиК Николая Карпенкова

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отчет BYPOL: Какое оружие использовали силовики для разгона мирных акций Отчет рассказывает о характере ранений, полученных участниками протестов.

Инициатива BYPOL и аналитический центр iSANS подготовилио применении оружия силовиками во время разгона мирных акций протеста после выборов 2020-го (обращаем внимание — материалы отчета содержат шокирующие фото ранений — С.).Отчет рассказывает о характере ранений, полученных участниками протестов в результате применение силовиками разных видов оружия. А также описание самого оружия и боеприпасов. В списке есть гранатометы, самозарядные и помповые ружья, пистолеты, светошумовые и другие типы гранат.В результате неправомерного применения оружия в лечебные учреждения стали поступать граждане с телесными повреждениями различной степени тяжести, говорится в документе.Только в Минске в период с 9 по 22 августа 2020 года за медицинской помощью обратились 1141 человек с различными телесными повреждениями, среди которых 64 с минно-взрывными ранениями и 45 с огнестрельными.В свою очередь портал TUT.BY подробно изучил отчет BYPOL/iSANS и опубликовал собственный анализ, обобщив в нем ранее публикованные статьи и сопоставив свои данные с материалами инициативы.Напомним, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении инициативы BYPOL по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) УК РБ.