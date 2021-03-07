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Суды работают уже без выходных: четырёх студентов отправили на сутки

07.03.2021 17:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Суды работают уже без выходных: четырёх студентов отправили на сутки
Иллюстративное фото
Вечером 5 марта силовики в масках пришли на учредительную конференцию Лиги студенческих объединений в бизнес-клубе «Имагуру» в Минске. По сведениям правозащитников, было задержано не менее 25 человек.

Большинство задержаных отпустили без оформления протоколов. Но на нескольких студентов пратаколы всё же оформили — за неподчинение по ст. 24.3 КоАП, и отправили на Окрестина, сообщает телеграм канал «Вясна» назірае.

В понедельник 8 марта истекает 72 часа с момента задержания студентов, поэтому было решено судить их в воскресенье. Поскольку Верховный суд не объявил, что в воскресенье будут задействованы дежурные судьи, все суды прошли в закрытом режиме.

Владислав Кальков, Софья Маргунова и Станислав Сянюкевич получили по 15 суток. Кристину Мироненко приговорили к 14 суткам. Студентов судили в Центральном и Октябрьском судах.
 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник 8 марта истекает 72 часа с момента задержания студентов.
 
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