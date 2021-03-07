|
Суды работают уже без выходных: четырёх студентов отправили на сутки
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Большинство задержаных отпустили без оформления протоколов. Но на нескольких студентов пратаколы всё же оформили — за неподчинение по ст. 24.3 КоАП, и отправили на Окрестина,
В понедельник 8 марта истекает 72 часа с момента задержания студентов, поэтому было решено судить их в воскресенье. Поскольку Верховный суд не объявил, что в воскресенье будут задействованы дежурные судьи, все суды прошли в закрытом режиме.
Владислав Кальков, Софья Маргунова и Станислав Сянюкевич получили по 15 суток. Кристину Мироненко приговорили к 14 суткам. Студентов судили в Центральном и Октябрьском судах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник 8 марта истекает 72 часа с момента задержания студентов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)