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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суды работают уже без выходных: четырёх студентов отправили на сутки В понедельник 8 марта истекает 72 часа с момента задержания студентов.

Большинство задержаных отпустили без оформления протоколов. Но на нескольких студентов пратаколы всё же оформили — за неподчинение по ст. 24.3 КоАП, и отправили на Окрестина,телеграм канал «Вясна» назірае.В понедельник 8 марта истекает 72 часа с момента задержания студентов, поэтому было решено судить их в воскресенье. Поскольку Верховный суд не объявил, что в воскресенье будут задействованы дежурные судьи, все суды прошли в закрытом режиме.получили по 15 суток.приговорили к 14 суткам. Студентов судили в Центральном и Октябрьском судах.