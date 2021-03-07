Источник материала: UDF



Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

«С первым воскресеньем весны!», – подписал юморист фотографию.

«Не похожа на себя!», «Ну, это не Алла Борисовна!», «Кукла!». Одна из фанаток певицы отметила: «Главное, чтоб не доходило до абсурда ее омолаживание».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Кукла!»: внешность Пугачевой вызвала оторопь у поклонников Через месяц народная артистка отметит 72-летие.

Преданные поклонники восхищаются внешностью. Через месяц народная артистка отметит 72-летие, но выглядит она гораздо моложе. Некоторые не сомневаются, что певица перенесла пластические операции. Даже эксперты в области косметологии уверены в этом.Интернет-пользователям кажется, что Алла Борисовна переборщила с пластикой. Мол, артистка выглядит как кукла. Так,в воскресенье, 7 марта, опубликовал в Инстаграм селфи своей супруги. Певица позировала с едва заметным макияжем.Большинство поклонников, конечно, одарило примадонну российской эстрады комплиментами. Другие же признались, что оторопели от внешности артистки.Напомним, недавно Алла Пугачева посетила банкет по случаю 83-летия. Артистка не ожидала, что ее подставят. Оказалось, что на вечеринке присутствовали и посторонние люди, которым за определенную сумму денег обещали общение со знаменитостями и совместные фотографии.